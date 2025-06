Hans Nijland over Ajax: "Tjonge jonge, wat een koekenbakkers"

Ajax eindigde afgelopen seizoen op een 2e plek in de Eredivisie, maar toch is Hans Nijland vol lof over de ontwikkelingen bij de club uit Amsterdam. De ervaren bestuurder, die in het verleden lange tijd werkzaam was bij FC Groningen, denkt dat 'duidelijkheid' erg belangrijk is bij een voetbalclub.

"Neem Ajax. Daar hadden ze het met Marc Overmars, Erik ten Hag, Edwin van der Sar en Henk Veldmate fantastisch voor elkaar. Die vier verdwijnen van het toneel en het is daarna een en al ellende geweest", vertelt hij in een uitgebreid interview met VI. "Overmars hebben ze natuurlijk veel te vroeg bij Ajax weggestuurd. Uiteraard heb je je fatsoenlijk te gedragen, doe je dat niet, dan moet je daar op worden aangesproken. Maar dit was wel het andere uiterste."

"Tjonge jonge, wat een koekenbakkers. En je hebt gezien wat het de eerste jaren heeft opgeleverd", vervolgt Nijland kritisch. "Maar Alex Kroes kent de markt door en door, Menno Geelen is goed doorgeschoven als algemeen directeur. Die krijgen de rust terug, gaan weer goed beleid maken en dan krijgen ze het weer voor elkaar daar. Duidelijkheid, rust en beleid daar gaat het om. Je ziet het ook bij Feyenoord en PSV", constateert hij.

Nijland, die onlangs niet in zee ging met FC Volendam, sluit niet uit dat hij in de toekomst zelf nog aan de slag gaat bij een BVO. "Ik heb natuurlijk nog heel veel kennis en netwerk in die voetbalwereld. En ik heb nog altijd heel veel drive, anders zou ik er niet eens aan beginnen", legt hij uit. "Dat moet je hebben, want zo’n functie als directeur doe je niet voor één jaar. Maar zoiets beslis je ook niet zomaar, dat moet weloverwogen."

Bij FC Utrecht is er aan het eind van het jaar nog een vacature door het aanstaande vertrek van Thijs van Es. "Ja, maar dat is nu niet aan de orde. Ik ben heel goed met Frans van Seumeren, maar hij heeft me nog niet gebeld", benadrukt hij. "En FC Utrecht is natuurlijk van een heel andere grootte dan FC Volendam. Het was op dit moment voor mij Volendam of even niks", besluit Nijland.