2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax transfergeruchten en nieuws

Hans Nijland tipt Ajax: "Hij is nu een dragende speler, een zes"

Max
bron: Soccernews.nl
Hans Nijland
Hans Nijland Foto: © Pro Shots

Hans Nijland denkt dat Stije Resink komende zomer een transfer gaat maken. De aanvoerder van FC Groningen werd in de winterstop al aan meerdere clubs gelinkt. 

Nijland is erg onder de indruk van Resink, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij FC Groningen. "Die jongen is gehaald van Almere. Dus dat heeft de scouting van FC Groningen weer verrekte goed gezien. Hij begon moeizaam, maar is nu een dragende speler, een zes", vertelt hij aan Soccernews.nl. "Nou: bij Ajax zijn ze al een hele tijd zoekende naar een echte zes."

Naast vermeende interesse van Ajax werd ook Benfica afgelopen transferperiode sterk gelinkt aan Resink. "Ik verwacht dat Resink de komende zomer een stap gaat zetten", aldus de voormalig algemeen directeur van FC Groningen. Volgens verschillende media zou de middenvelder voor een gelimiteerde transfersom kunnen vertrekken. "Als dat zo is, dan ligt dat redelijk vast. Als dat niet zo is, dan ligt het open. Dan is het heel simpel, dan kan de club achterover leunen en roepen: u komt maar."

Yari Verschaeren namens Anderlecht

Ajax krijgt transfertip: "Nederlandse competitie zou hem liggen"

Mounir Boualin bij FC Afkicken

Ajax in de markt voor talent? "Gevolgd door verschillende clubs"

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

