Hans Nijland tipt Ajax: "Hij is nu een dragende speler, een zes"

Nijland is erg onder de indruk van Resink, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij FC Groningen. "Die jongen is gehaald van Almere. Dus dat heeft de scouting van FC Groningen weer verrekte goed gezien. Hij begon moeizaam, maar is nu een dragende speler, een zes", vertelt hij aan Soccernews.nl. "Nou: bij Ajax zijn ze al een hele tijd zoekende naar een echte zes."

Naast vermeende interesse van Ajax werd ook Benfica afgelopen transferperiode sterk gelinkt aan Resink. "Ik verwacht dat Resink de komende zomer een stap gaat zetten", aldus de voormalig algemeen directeur van FC Groningen. Volgens verschillende media zou de middenvelder voor een gelimiteerde transfersom kunnen vertrekken. "Als dat zo is, dan ligt dat redelijk vast. Als dat niet zo is, dan ligt het open. Dan is het heel simpel, dan kan de club achterover leunen en roepen: u komt maar."