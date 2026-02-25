Hans Nijland tipt verdediger voor Ajax: "Zou ik zeker overwegen"

Nijland ziet dat Ajax dit seizoen opnieuw niet in beste doen. "En het gaat me eigenlijk best wel aan het hart wat daar gebeurt. Na het tijdperk van mijn goede vriend Marc Overmars is het daar als een kaartenhuis in elkaar gedonderd", reageert hij in gesprek met Soccernews.nl. De voormalig directeur van FC Groningen heeft wel een tip voor technisch directeur Jordi Cruijff. "Als ik Ajax was zou ik zeer serieus overwegen om Thijmen Blokzijl aan te trekken."

Nijland is erg gecharmeerd van de verdediger van de Trots van het Noorden. "Hij is ondanks zijn jonge leeftijd ook al een dragende speler bij FC Groningen. Dan heb je een Nederlandse speler centraal in je verdediging, uitstekende voetballer, goede verdediger, kan goed communiceren", meent hij. "Als ik td bij Ajax was, daar zit tegenwoordig een zekere Cruijff en wie ben ik om daar wat van te vinden, maar ik zou het zeker overwegen."