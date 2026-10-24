Hans Nijland verklapt: "Dan toucheert hij bijna 4500 euro bruto"
Hans Nijland heeft in zijn column op de website van Dagblad van het Noorden een boekje open gedaan over de salarissen van scheidsrechters. De voormalig directeur van FC Groningen sprak afgelopen week uitgebreid met Bas Nijhuis, die op dit moment nog niet inzetbaar is door een blessure.
"Met Bas had ik een haat-liefdeverhouding, zoals met veel scheidsrechters. Toch wil ik een pleidooi houden voor arbiters", schrijft hij. "De druk op scheidsrechters is enorm. Spelers, trainers, supporters en pers bekritiseren met enige regelmaat beslissingen die zij in een split second moeten nemen."
"Van scheidsrechters wordt, net als van de spelers, een topprestatie verwacht. En terecht", benadrukt hij. "Maar waar een gemiddelde eredivisievoetballer zo’n 420.000 euro verdient, krijgen scheidsrechters, die 22 voetballers in toom moeten houden, slechts een fractie van dat bedrag", verklapt Nijland.
"De feiten: voor een topduel in de eredivisie (bijvoorbeeld bij een belangrijke wedstrijd van Ajax, red.) toucheert een scheidsrechter bijna 4500 euro bruto", onthult hij. "Een wedstrijd in de B-categorie, bijvoorbeeld FC Groningen-FC Utrecht, levert zo’n 3500 euro op", weet Nijland te melden.
Er zijn echter ook nog wedstrijden in de C-categorie. "Voor het duel Telstar-PEC Zwolle ontvangt een scheidsrechter ongeveer 2500 euro. Daarnaast krijgen ze een basissalaris van 1200 euro per maand", vervolgt hij. "In geval van een heel goed seizoen verdient een toparbiter in de eredivisie tussen de 100.000 euro en 125.000 euro", besluit Nijland, die daarmee doelt op scheidsrechters als Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük.
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Hans Nijland verklapt: "Dan toucheert hij bijna 4500 euro bruto"
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