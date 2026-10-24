Hans Nijland verklapt: "Dan toucheert hij bijna 4500 euro bruto"

Hans Nijland heeft in zijn column op de website van Dagblad van het Noorden een boekje open gedaan over de salarissen van scheidsrechters. De voormalig directeur van FC Groningen sprak afgelopen week uitgebreid met Bas Nijhuis, die op dit moment nog niet inzetbaar is door een blessure.

"Met Bas had ik een haat-liefdeverhouding, zoals met veel scheidsrechters. Toch wil ik een pleidooi houden voor arbiters", schrijft hij. "De druk op scheidsrechters is enorm. Spelers, trainers, supporters en pers bekritiseren met enige regelmaat beslissingen die zij in een split second moeten nemen."

"Van scheidsrechters wordt, net als van de spelers, een topprestatie verwacht. En terecht", benadrukt hij. "Maar waar een gemiddelde eredivisievoetballer zo’n 420.000 euro verdient, krijgen scheidsrechters, die 22 voetballers in toom moeten houden, slechts een fractie van dat bedrag", verklapt Nijland.