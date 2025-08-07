Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Hans Nijland vol lof: "Ik feliciteer Ajax met deze toptransfer"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Hans Nijland
Hans Nijland Foto: © Pro Shots

Hans Nijland vindt het mooi dat Ko Itakura dit seizoen weer in de Eredivisie te bewonderen is. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen haalde de Japanse verdediger, die nu gaat tekenen bij Ajax, ruim zes jaar geleden al naar Nederland. 

"Itakura was in januari 2019 een cadeautje voor ons", zegt Nijland in gesprek met De Telegraaf. "Manchester City had Ko even daarvoor overgenomen van het Japanse Kawasaki voor – ik meen – 1,1 miljoen euro en belde mij of wij hem wilden huren. Dat zou ons uiteindelijk anderhalf jaar zijn gegund."

Nijland had de Engelse topclub eerlijk gezegd dat FC Groningen niet de financiële middelen had om Itakura te huren. "Maar dat was geen probleem voor Manchester City", meent hij. "Ze hadden ervoor gekozen FC Groningen te benaderen, omdat Ritsu Doan hier speelde en Itakura in zijn slipstream kon wennen aan het leven en voetballen in Europa. City hoefde geen huursom, nam het hele salaris van Itakura én de commissie voor zijn zaakwaarnemer voor zijn rekening en betaalde zelfs zijn autootje. Alles was tot in de puntjes geregeld."

De oud-directeur genoot van de voetballer Itakura, maar ook zeker van de mens. "Japanners zijn over het algemeen ingetogen, maar Ko is een heel open en spontane jongen, die zich snel tot een van de leiders van FC Groningen ontpopte. Hij was door zijn voetbalkwaliteiten, zijn inzet en zijn persoonlijkheid echt ongekend populair in de Euroborg", aldus Nijland, die ervan overtuigd is dat Ajax een goede zet heeft gedaan. "Ajax krijgt een nog betere versie in huis. Natuurlijk ben ik Ritsu en Ko op de voet blijven volgen. En ze hebben allebei in Duitsland een prachtige ontwikkeling doorgemaakt."

Nijland snapt dat ook Feyenoord en PSV geïnteresseerd waren, maar zij schakelden door nadat duidelijk werd dat Itakura zijn zinnen had gezet op een transfer naar Amsterdam. "Ik ken hem als een man van zijn woord, dus dat hij op Ajax heeft gewacht, vind ik logisch. Ik las dat Ajax rond een interland in Japan met hem heeft gesproken. Dat hebben ze slim gedaan. Ik feliciteer Ajax met deze toptransfer. Echt geweldig."

