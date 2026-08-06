Hans Nijland wijst beschuldigend naar Ajax: "Vanaf toen staakte hij"
Hans Nijland heeft geen goed woord over voor aanstaand PSV'er Kodai Sano. De middenvelder gaf te kennen niet te kunnen spelen in het duel van NEC tegen Olympiakos en daar is de voormalig directeur van FC Groningen niet van gediend.
"Sterker nog, van dat gedrag moet ik kotsen", is Nijland duidelijk in het Algemeen Dagblad. Bij FC Groningen maakte Nijland ook een dergelijk geval mee. Bruno Silva kon in 2008 naar Ajax, maar FC Groningen liet hem niet zomaar vertrekken. "En vanaf toen staakte Bruno. Het is nog steeds mijn stellige overtuiging dat hem dat is ingefluisterd trouwens. Door Ajax of zijn management."
"Filip Kostic, ook zo’n speler. Die kwam aan mijn bureau. Stuttgart wilde hem hebben. Vuist op tafel, 'ik moet aan mijn toekomst denken'. Dat soort teksten. Ik heb dan altijd de grote behoefte om tegen de financiële man te zeggen of hij dan ook niet eventjes het salaris van de speler bevriest. Maar dan heb je direct de VVCS (spelersvakbond) op je dak natuurlijk", aldus Nijland.
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