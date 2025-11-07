Hans van Breukelen: "Die club uit Amsterdam was onverslaanbaar"

Hans van Breukelen was lid van de RvC van PSV in de tijd dat Ajax oppermachtig was in Nederland. De voormalig international geeft zelfs toe dat de Eindhovenaren hun doelstellingen aanpasten door de kwaliteiten van de Amsterdammers.

"Die club uit Amsterdam was een periode gewoonweg onverslaanbaar", vertelt Van Breukelen in De Rood Wit Podcast. "Je mag best weten dat wij als RvC van PSV toen met de directie hebben bedacht: 'hoe worden wij voortaan altijd tweede, zoals Borussia Dortmund in Duitsland achter Bayern München?"

"En als je dan ziet hoe de wereld kan veranderen in vijf of zes jaar, dat is bizar", gaat de oud-doelman van Oranje en PSV verder. "Heel mooi", antwoordt presentator Jessy Hobbelen droogjes, waarop Van Breukelen begint te lachen. "Daar zijn we het wel over eens!", aldus Van Breukelen.