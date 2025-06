Hans van Breukelen: "Ze zijn een soort Ajax in de Premier League"

"Ze laten de tegenstander de bal, schakelen razendsnel om en boem, dan staan ze ineens voorin. Een soort Ajax-tactiek, maar dan gewoon in de Premier League", vertelt Van Breukelen in gesprek met VoetbalPrimeur. "En dat met een van de minst gepasseerde defensies als fundament."

De voormalig doelman van PSV werd door Nottingham Forest in 1982 opgepikt bij FC Utrecht. De legendarische trainer Brian Clough bezocht de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV, welke met 0-1 werd gewonnen door de Eindhovenaren. In de slotfase ging Van Breukelen mee naar voren om de gelijkmaker te forceren.

"Ik kopte de bal zelfs", vertelt hij. Na de wedstrijd ontmoette hij zijn toekomstige trainer. "Hij zei tegen mij: Listen son, I’m here to sign a goalkeeper, not a striker. So if you sign, you stay in the back. You understand? Dat was wel meteen duidelijk", gaat Van Breukelen lachend verder. "Ik noem Clough weleens de vriendelijkste dictator waar ik ooit mee gewerkt heb."

"We hadden een teammeeting. Iedereen keurig op tijd, behalve Clough. Die wandelt een half uur te laat binnen. Dus ik zeg: Excuse me boss, you are late, what happened? Waarop Clough antwoordt: Listen son, you are here to save balls and I’m here to manage this club, so shut up", aldus Van Breukelen.