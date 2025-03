Hans van der Zee: "Daarna hebben we Mislintat nooit meer gezien"

"Ik heb niet zoveel contact gehad met Mislintat. Hij is één keer bij een scoutingsvergadering geweest, om te zeggen dat hij een teamplayer was. Daarna hebben we hem nooit meer gezien", begint Van der Zee zijn verhaal bij 1Twente VoetbalTijd. "Ik denk dat hij een eenpersoonsteam bedoelde..."

"Hij werkte wel samen met de technisch commissaris, met Jan van Halst. En ook met Maurits Hendriks. Dus met de directie had hij wel veel contact. Maar niet met de scouts, helemaal niet. Hij deed alles op eigen houtje", aldus de voormalig Ajax-scout. Of de situatie onhoudbaar was onder Van Halst en Mislintat? "Dat niet. Een scout is maar een adviseur."

Hij vervolgt: "De ene keer heb je een technisch directeur die luistert naar je, die vaart op de scouting. Zo'n iemand was Overmars. Als een zaakwaarnemer bij hem kwam met een speler, dan bracht hij het bij de scouting en dan wachtte hij het oordeel van de scouting af. Die had heel veel vertrouwen in de scouting. In het geval van Mislintat was dat niet het geval. Die kon eigenlijk doen en laten wat hij wilde, omdat Danny Blind ermee gestopt was, als technisch commissaris."

"Hij was niet tevreden, en terecht denk ik, over de manier waarop zijn zoon was vertrokken bij Ajax. Dat ging eigenlijk via de achterdeur. En dat had Daley Blind niet verdiend. Dus het was te begrijpen dat Danny daar boos over was. Die wilde toen niet meer terugkeren als commissaris. We hadden een nieuwe nodig, die werd aangesteld door Edwin van der Sar, samen met de andere commissarissen. Dat werd Jan van Halst. Dat was bij Ajax geen succes", oordeelt Van der Zee.