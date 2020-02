Geschreven door Mitch Marinus 21 feb 2020 om 21:02

Jong Ajax heeft op bezoek bij Helmond Sport met 0-2 gewonnen. De Amsterdammers hadden veel balbezit, maar creëerden pas in de tweede helft de kansen. Sontje Hansen maakte in de eerste minuut na rust de openingstreffer, waarna Alex Mendez een minuut voor tijd de wedstrijd besliste.

Na twee nederlagen op rij ging Jong Ajax vrijdagavond op bezoek in Helmond om de drie punten weer eens te pakken. De ploeg van Mitchell van der Gaag deed dit met doelman Kjell Scherpen. De doelman keerde vannacht terug uit Madrid, maar stond toch in de basiself. Ook Youri Regeer en Neraysho Kasanwirjo stonden in de basis, beiden maakten hun basisdebuut in een enorm jeugdig elftal. Mede door de twee basisdebutanten was de gemiddelde leeftijd namelijk 18 jaar en 204 dagen oud.

Bij tegenstander Helmond zal ongetwijfeld het woord crisis de revue hebben gepasseerd. De ploeg van Wil Boessen staat onderaan de Keuken Kampioen Divisie en daarnaast stapte vrijdagmiddag Frans Stienen, de voorzitter van de club, vanwege onenigheden op. De omstandigheden leken op voorhand dus perfect om de drie punten naar Amsterdam mee te nemen.

Veel balbezit

In de eerste helft had Jong Ajax 69% balbezit, maar de kansen waren op een hand te tellen. De grootste kans namens de beloften was voor Kenneth Taylor, die vanaf de rand van het strafschopgebied vrij kon schieten. Hij mikte echter net naast de verkeerde kant van de paal. Aan de andere kant kreeg Helmond via Jordy Thomassen de grootste kans van de eerste helft. De aanvaller schoot de bal richting de hoek, maar Scherpen redde uitstekend met zijn voet.

Bliksemstart

De beloften kwamen na rust uitstekend uit de kleedkamer. Binnen een minuut zette Timber namelijk de aanval op, welke via Ünüvar bij linksback Castillo terecht kwam. Castillo zette vervolgens laag voor, waarna Hansen eenvoudig binnen kon tikken. De man van de voorassist kon enkele minuten later zelf de voorsprong verdubbelen, maar hij schoot wild over.

Naast de kans voor Ünüvar verzuimde ook Regeer en Hansen de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, waardoor het min of meer spannend bleef. Helmond Sport creëerde echter zelf in de tweede helft vrijwel geen kansen, met als uitzondering de slotfase waarin Dzepar na een afgeslagen corner een schotkans kreeg. Zijn poging werd echter gekraakt. In de 89e minuut gooide invaller Alex Mendez met de 0-2 de wedstrijd alsnog op slot. Daarmee neemt Jong Ajax de drie punten mee naar Amsterdam, waar Jong Ajax het volgende week opneemt tegen Telstar.