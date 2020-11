Geschreven door Auke Kooreman 24 nov 2020 om 11:11

De 17-jarige Youri Regeer werd maandagavond tegen FC Volendam beloond met de aanvoerdersband. Na afloop van de 1-1 verscheen hij voor de camera’s van FOX Sports.

“Het is leuk dat ik aanvoerder mag zijn. Iedereen weet wel dat wij veel afwisselen en dat heeft de trainer ook uitgesproken,” geeft aan bij FOX Sports. “Twee voetballende ploegen dat wil iedereen graag zien. Ik denk dat wij in de eerste helft meer de overhand hadden en dat kwam vooral, omdat Volendam een beetje ging inzakken.” Als de vraag wordt gesteld: “Hoe kwam het dat Volendam in de tweede helft de overhand had?” laat Regeer weten het daar niet mee eens te zijn. “In de tweede helft hadden wij het eerste kwartier de overhand. Wij beginnen scherp en creëren kansen. Daarna nam Volendam het over en eindigde de wedstrijd in een terecht gelijkspel.”

Sontje Hansen vond dat Ajax meer had verdiend: “Als ik na afloop terugkijk op de wedstrijd hadden wij meer verdiend. Op het eind kom ik een op een met de keeper en haalt de speler mij slim onderuit,” vertelt de spits aan FOX Sports. Sontje Hansen had na vier wedstrijden geen goal gemaakt te hebben graag weer op het scorebord gestaan. “Vandaag was het mijn kans, maar helaas mocht het niet zo zijn. Ik ben op zoek naar een goal en dan gaat wel aan je vreten.” De positie van de aanvaller is nog altijd een beetje onduidelijk, maar hoopt wel op een plek later bij Ajax 1. “Ik hoop zelf op de nummer 10, maar mijn rendement is altijd het best in de spits.”