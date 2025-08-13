'Hansen maakt prachtige transfer naar Engeland; Ajax profiteert'

De Nijmegenaren gaan zo'n 4,5 miljoen verdienen aan de speler, weet SoccerNews. ESPN meldt overigens dat het om slechts 3,5 miljoen euro gaat. Bij de club uit het Championship, het tweede niveau van Engeland, kan de buitenspeler een langdurig contract tekenen. Bij NEC liep zijn contract nog door tot medio 2027, waardoor NEC hoog in de boom kon zitten. Ook Wrexham, RC Lens en FC Kopenhagen waren geïnteresseerd in de buitenspeler.

In 2023 maakte Hansen transfervrij de overstap van Ajax naar NEC, waar hij 3,5 seizoenen voor Jong Ajax uitkwam. Omdat de speler is opgeleid door Ajax, houden de Amsterdammers er ook nog een kleine vergoeding aan over, zo'n €140.000. In Nijmegen wist hij tot 72 wedstrijden voor NEC te komen. Hierin was hij goed voor dertien doelpunten en negen assists.