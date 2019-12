Geschreven door Jelmer Jager 18 dec 2019 om 22:12

Sontje Hansen maakt een ongelofelijk mooi einde van 2019 mee. De aanvaller van Ajax O19 maakte vorige week vrijdag zijn debuut voor Jong Ajax, waarin hij ook nog eens scoorde, en woensdag mocht hij vlak voor tijd invallen bij het eerste elftal tegen Telstar. “Het is mooi dat ik hier bij mocht zijn. Zo leuk om een keer met de boys van het eerste mee te gaan”, laat hij weten aan Ajax TV.

“Ik werd geroepen om warm te lopen en dan krijg je wel zo’n gevoel in je lijf en een smile op je gezicht. Je kan dan eigenlijk niet meer wachten. Ik was heel blij dat ik er in mocht. Ik had stiekem wat meer minuten verwacht, maar dit was natuurlijk al mooi. In de ArenA spelen is nog mooier, dus ik hoop dat ik het dit seizoen ook nog mag meemaken. Daar ga ik keihard voor knokken.”

Ajacied Hansen is ontzettend blij met zijn debuut. “Als kleine jongen kwam ik bij Ajax. Na veel ups en downs. Ik ben zo blij dat ik uiteindelijk mijn debuut heb gemaakt. Nu gaan we voor meer mooie momenten, daar ga ik keihard voor knokken. Sinds kleins af aan ben ik Ajacied, net zoals mijn moeder. We zijn heel blij. Ik wil nu veel minuten maken bij Jong en vaak mee trainen met het eerste. Als ik me daar laat zien, dan mag ik misschien soms bij het eerste mee doen.”