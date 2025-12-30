Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
'Harde kern Feyenoord voorkwam overgang van Hartman naar Ajax'

Arthur
bron: Instagram
Quilindschy Hartman
Quilindschy Hartman Foto: © BSR Agency

De supportersgroep Rotterdam Radicals heeft op Instagram scherp uitgehaald naar Quilindschy Hartman. De verdediger, jarenlang actief bij Feyenoord, stond open voor een huurtransfer naar Ajax, maar heeft daar inmiddels van afgezien. De Rotterdamse fans laten duidelijk merken dat ze de interesse van Hartman in de aartsrivaal niet kunnen waarderen.

De mogelijkheid dat Hartman naar Ajax zou gaan, leidde tot veel opschudding. De linksback, momenteel in dienst van Burnley, zag in de Johan Cruijff Arena een kans om meer speeltijd te krijgen. Met het oog op het WK 2026 was een verhuizing naar Amsterdam bovendien een interessante optie. De gesprekken tussen Hartman en Ajax zorgden dan ook voor speculatie over een mogelijke transfer.

Toch heeft Hartman besloten zijn contract bij Burnley te behouden en niet naar Ajax te verkassen, zo meldde Voetbal International maandag. Daarbij speelde ook zijn rijke verleden bij Feyenoord een rol. De Rotterdam Radicals lieten echter weten dat ze weinig begrip hebben voor de gang van zaken. In een pittig statement op Instagram beschuldigen de supporters Hartman ervan eerst interesse te tonen in de aartsrivaal en vervolgens terug te krabbelen.

"Dus eerst interesse tonen en praten met de aartsrivaal, en als de reacties toch wat heftiger zijn dan verwacht toch maar terugkrabbelen?" zo schrijven de fans. Ze voegen daar nog aan toe: "Je bent niet meer geloofwaardig, Quilindschy. Als jij ooit nog met open armen ontvangen wil worden in de Kuip, zal je met betere uitleg moeten komen."

Quilindschy Hartman

