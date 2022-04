Geschreven door Idse Geurts 14 apr 2022 om 14:04

Supportersvereniging AFCA wil André Onana niet meer onder lat bij Ajax zien staan. Dit meldt de verenging woensdagmiddag in een statement op hun website. Het bericht is vooral gericht aan de directie van Ajax. AFCA hoopt dat de club ingrijpt en Onana niet meer namens Ajax op het wedstrijdveld verschijnt.

De vereniging zegt al langer klaar te zijn met de doelman. “Sinds 29 oktober 2021 beschouwen wij Onana niet meer als Ajacied en dat werd destijds duidelijk gemaakt door middel van een artikel op de website van de F-side”, luidt de verklaring. Deze reactie komt vooral voort vanuit Onana’s gedrag na afloop van de wedstrijd tegen Sparta. “Hij wilde de overwinning niet vieren met zijn teamgenoten, wat voor zichtbare irritatie zorgde bij onder andere Daley Blind en Davy Klaassen. Spelers die hem altijd hebben gesteund. Dit egoïstische gedrag kan niet los gezien worden van zijn zeer slechte prestaties. De keeper geeft duidelijk niet meer om Ajax en zijn teamgenoten en wij ook al geruime tijd niet meer om hem”.

AFCA heeft zelfs contact gezocht met de Ajax-directie over de situatie. “Wij hebben over de kwestie contact gezocht met de Ajax-directie en de vraag bij hen neergelegd hoe zij hier tegenaan kijken. Wat ons betreft is er geen plek meer voor Onana bij Ajax”. Het is dus afwachten met wat voor antwoord de Ajax-directie komt. Vooralsnog lijkt het niet logisch dat de keeper daadwerkelijk uit de selectie wordt gezet.