Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"
De transfer van Gerónimo Spina zorgt voor de nodige verbazing. De verdediger van Atletico Madrid tekende woensdag bij Ajax.
De jonge Spina wordt in eerste instantie gehaald voor Jong Ajax. "Ik vind het weer verschrikkelijk", stelt FC Afkicken-presentator Mart ten Have kritisch. "Je bent een promotiekandidaat zoals RKC en speelt op maandagavond tegen een Argentijnse rechtsback. Of je treft de Onder 17 op een vrijdagavond… Ik vind het echt weer belachelijk."
Volgens Ten Have is dit niet waar Jong-teams voor bedoeld zijn. "Ik vind het ook echt een vorm van arrogantie dat Ajax dit doet. Dan ben je totaal wereldvreemd voor de clubs die je ook nodig hebt. Want Ajax heeft ook, weet ik veel, Willem II, RKC, TOP Oss, nodig. En dit is echt weer een middelvinger richting in ieder geval het rechterrijtje van de KKD. Als Ajax-supporter is het lekker, maar ik vind het echt weer belachelijk."
Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"
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