Hugo Borst haalt in het Algemeen Dagblad hard uit naar Ryan Gravenberch. Borst begrijpt niet dat Gravenberch waarschijnlijk zijn contract niet gaat verlengen. De jonge middenvelder heeft nog een contract tot 2023, waardoor hij waarschijnlijk deze zomer verkocht moet worden. Ajax wil eenzelfde situatie als die van Andre Onana en Noussair Mazraoui voorkomen. Het contract van beide spelers loopt deze zomer af, waardoor ze over paar maanden gratis de deur uitlopen. Daarnaast is Gravenberch, volgens Transfermarkt, ook de speler met de grootste transferwaarde van de Eredivisie. De middenvelder is 35 miljoen euro waard.

Borst is van mening dat Gravenberch ‘de boel aan het verzieken is’. “Ik kan daar dus niet over uit. Je hebt nog maar net schaamhaar en je vindt dat je al bent uitgeleerd op de Ajax Universiteit. Een stuk of vijftig wedstrijden in Ajax 1 en het is tijd om in het buitenland te gaan oogsten”, zo stelt Borst in zijn column. “Meneer wil hogerop. In zijn geval naar Bayern München. Die schijnen tot dertig miljoen euro te willen gaan”.

Ook stelt de columnist dat Gravenberch nog lang niet klaar is voor een volgende stap. “Het product van de jeugdopleiding heeft nog een dozijn redenen om bij Ajax te blijven. De voornaamste: hij is nog geen man. Laat staan een kerel”, beargumenteert Borst. Ook wordt Gravenberch zijn reserverol van de laatste weken aangehaald. “Het allerstomste is: eind dit kalenderjaar is er een WK voetbal. Bij Ajax heeft Gravenberch zo weer een basisplaats. Die kans is in elk geval groter dan dat hij bij Bayern wekelijks speelt. Daar komt hij nog niet als een grote meneer binnen. Meer als een kind”, zo besluit Borst.

Of Gravenberch wakker gaat liggen van deze column is de vraag, maar Hugo Borst maakt in elk geval meerdere rake punten.