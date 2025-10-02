Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
'Harde optie' voor beterschap Ajax: "Dan zal Kroes zelf gaan"

Amber
bron: Het Parool
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Volgens Het Parool is er een mogelijkheid dat Alex Kroes op eigen initiatief vertrekt bij Ajax. De krant schrijft dat dit een direct gevolg zou kunnen zijn van een eventueel ontslag van trainer John Heitinga.

Het medium noemt het ontslaan van Heitinga een 'harde optie om de club er bovenop te helpen'. In dat scenario zou de huidige trainer het veld moeten ruimen. Maar niet alleen Heitinga zou dan kunnen vertrekken. Omdat Kroes verantwoordelijk wordt gehouden voor de keuze van de trainer, zou er volgens de krant een grote kans zijn dat ook de technisch directeur zijn biezen pakt. Het Parool spreekt in dat verband van een 'doodlopende weg bij Ajax'.

Naast die harde optie schetst Het Parool ook een 'zachte optie'. Daarbij krijgt Heitinga de kans om onder betere begeleiding alsnog te presteren. Dit kan bijvoorbeeld met hulp van Thomas Duivenvoorden, die al langer met Ajax in verband wordt gebracht. Ook zou de clubleiding zich nadrukkelijker kunnen bemoeien met de speelstijl, waarbij Heitinga zijn elftal defensiever zou moeten neerzetten dan hij nu doet.

Voorlopig lijkt Heitinga echter aan te mogen blijven, melden meerdere Nederlandse bronnen. Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille wacht Ajax zaterdag alweer een uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam. Daarna volgen twee vrije weken door de interlandperiode.

