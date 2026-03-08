Harde woorden vielen zaterdag bij Ajax: "We zijn geen team meer"

De nederlaag van Ajax op bezoek bij FC Groningen heeft voor stevige woorden gezorgd in het kamp van de Amsterdammers. Doelman Maarten Paes was na afloop opvallend kritisch en stelde dat het momenteel ontbreekt aan echte teamspirit binnen de ploeg van interim-trainer Fred Grim.

"In de eerste helft was er, op die goal na, weinig aan de hand, maar we kwamen niet goed uit de kleedkamer", zegt Paes in gesprek met Voetbal International. "En na de 2-1 hebben we in niets laten zien dat we een team zijn. Dat is pijnlijk. Ik kijk eerst naar mezelf hoor. Ik ben niet iemand die wijst naar anderen, ik ben een grote jongen, dus ik neem die verantwoordelijkheid, maar ik denk dat jullie ook wel hebben gezien dat we elkaar in de steek hebben gelaten aan het einde."

De doelman ziet vooral een gebrek aan mentaliteit en onderlinge steun. "Een team, jongens die voor elkaar door het vuur willen gaan. In slechte tijden zie je het best of je een team bent of niet. We moeten allemaal in de spiegel kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Als je wint, is iedereen vrienden. In slechte tijden zie je het best of je voor elkaar door het vuur wil gaan, of je elkaars rug hebt. Voetbal is een spel van fouten, die maken we allemaal, maar je moet op z'n minst een team zijn."

Paes maakte daarbij ook een vergelijking met de tegenstander. "Als je naar ons team kijkt en dat van FC Groningen, zie je dat we heel veel talent hebben. Maar je ziet hier tien of elf lokale jongens die er vol tegenaan gaan. Dan is dat misschien wel meer waard dan het talent."

Toch blijft het doel volgens de doelman duidelijk voor Ajax. "We hebben een gezamenlijk doel hier en dat is Champions League-voetbal halen. Dan doet het ego er niet toe en moet alles wijken om dat doel te halen. Als er kritiek op mij is, dan neem ik het als een man en is dat zo. Buiten het veld is iedereen heel aardig, maar het gaat er ook af en toe om om elkaar de waarheid te zeggen op het veld."

Daarbij erkent hij dat leiders momenteel ontbreken. "Sommigen moeten daarin groeien, net als ik." Tegelijkertijd benadrukt Paes dat er intern wel degelijk harde woorden zijn gevallen. "Als je grote jongens bent, mag je de waarheid tegen elkaar zeggen, denk ik. En net als dat ik hier sta, pak ik daar ook mijn verantwoordelijkheid.