2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Harry Mens onthult salaris bij Ajax: "Die krijgt twee miljoen"

Niek
Harry Mens bij de Strong Women Award in 2025
Harry Mens bij de Strong Women Award in 2025

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen hebben afgelopen weekend weer genoten van het programma Business Class. Presentator Harry Mens sprak zondagochtend met Willem van Hanegem over de ontwikkelingen bij Ajax. 

Het ging daarbij onder andere over de zoon van Zlatan Ibrahimovic, maar ook over Youri Baas. Vervolgens ging het ook nog over de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. "Die krijgt twee miljoen salaris, wat ik heel veel vind", aldus Mens. 

De twee spraken ook nog over de Afrika Cup, maar volgens Willem van Hanegem leek het of de vader van Amerika-kenner Raymond Mens doof begint te worden. Het fragment leidde in ieder geval tot veel hilariteit in de studio van Vandaag Inside. 

