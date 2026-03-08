Harry Styles kan Ajax flink dwarszitten bij mogelijke play-offs

Ajax kan dit seizoen mogelijk nog in de play-offs om Europees voetbal terechtkomen. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, dan wacht de Amsterdammers een opvallend probleem. Een eventuele thuiswedstrijd kan namelijk niet in de Johan Cruijff ArenA worden gespeeld.

In de Eredivisie plaatsen de nummers één en twee zich rechtstreeks voor de Champions League, terwijl de nummer drie naar de voorrondes gaat. De nummer vier mag de voorrondes van de Europa League in. De clubs die eindigen op plek vijf tot en met acht spelen vervolgens play-offs om het laatste Europese ticket. Ajax kan zondag ingehaald worden door NEC en FC Twente, waardoor de ploeg mogelijk naar de vijfde plaats zakt.

In dat geval ontstaat er een logistieke uitdaging voor Ajax. De play-offs staan gepland op 21 mei en 24 mei, maar juist in die periode is de Johan Cruijff ArenA al gereserveerd voor een reeks concerten van Harry Styles.

De Britse popster geeft meerdere shows in het stadion, waardoor het vrijwel onmogelijk lijkt dat Ajax daar een eventuele play-offwedstrijd kan spelen. De Amsterdammers zouden daardoor mogelijk moeten uitwijken naar een ander stadion of zelfs hun thuisvoordeel moeten opgeven.