Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Harry Styles kan Ajax flink dwarszitten bij mogelijke play-offs

Thomas
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax kan dit seizoen mogelijk nog in de play-offs om Europees voetbal terechtkomen. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, dan wacht de Amsterdammers een opvallend probleem. Een eventuele thuiswedstrijd kan namelijk niet in de Johan Cruijff ArenA worden gespeeld.

In de Eredivisie plaatsen de nummers één en twee zich rechtstreeks voor de Champions League, terwijl de nummer drie naar de voorrondes gaat. De nummer vier mag de voorrondes van de Europa League in. De clubs die eindigen op plek vijf tot en met acht spelen vervolgens play-offs om het laatste Europese ticket. Ajax kan zondag ingehaald worden door NEC en FC Twente, waardoor de ploeg mogelijk naar de vijfde plaats zakt.

In dat geval ontstaat er een logistieke uitdaging voor Ajax. De play-offs staan gepland op 21 mei en 24 mei, maar juist in die periode is de Johan Cruijff ArenA al gereserveerd voor een reeks concerten van Harry Styles. 

De Britse popster geeft meerdere shows in het stadion, waardoor het vrijwel onmogelijk lijkt dat Ajax daar een eventuele play-offwedstrijd kan spelen. De Amsterdammers zouden daardoor mogelijk moeten uitwijken naar een ander stadion of zelfs hun thuisvoordeel moeten opgeven.

Gerelateerd:
Dick Schreuder

Dick Schreuder reageert op Fred Grim-nieuws: "Heb daar niets mee"

0
Óscar García

Garcia nieuwe interim-trainer Ajax; dit wordt zijn technische staf

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties