Harry Vermeegen tipt Eredivisie-trainer voor Ajax: "Pak hem!"

Harry Vermeegen laat weinig ruimte voor twijfel: volgens hem moet Ajax zo snel mogelijk Dick Schreuder aanstellen als opvolger van John Heitinga. De oud-programmamaker is zwaar onder de indruk van het werk dat de trainer bij NEC levert.

Vermeegen tipte Schreuder eerder al bij Ajax, maar na de knappe 2-4 zege van NEC in De Kuip is hij alleen maar stelliger geworden. De 75-jarige ziet in Schreuder de ideale kandidaat voor de trainersstoel in Amsterdam.

Op X deelt hij zijn boodschap nogmaals luid en duidelijk. "Herhaling mededeling! Ajax, pak die Schreuder van NEC", schrijft Vermeegen, die het attractieve en aanvallende voetbal van de Nijmegenaren graag in de Johan Cruijff ArenA ziet.

Of Schreuder daadwerkelijk in beeld komt, hangt af van de komst van een nieuwe technisch directeur. Die beslist uiteindelijk wie Heitinga definitief gaat opvolgen. Voor nu is Fred Grim verantwoordelijk als interim-trainer.