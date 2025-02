Hartman kreeg bericht van Ajax-speler: "Beetje een aparte gozer"

"Ben ik geweest, ja, was geweldig. Ik houd van tennis", vertelt hij op de website van VI. "Mijn alltime favoriet is Roger Federer, maar hij speelt niet meer. Ik had kaarten voor Andrej Medvedev tegen Jannik Sinner, twee topspelers, maar mijn favorieten van nu zijn Dominic Thiem en Grigor Dimitrov", aldus Hartman.

"Ik houd van technische spelers. Wimbledon was mooi om te beleven. Een van de momenten dat ik even niet hoefde te denken aan revalideren. Ik heb heel bewust gezocht naar die afleiding", vervolgt de verdediger, die in december helaas niet naar het WK Darts kon. "Dat viel op het moment dat ik alweer in training was. Ik was er graag naartoe gegaan, ik ben gek op darten en ik kan het ook vrij aardig. Darten is een kwestie van oefenen, herhalen", beseft Hartman.

"Er komt best een beetje talent bij kijken, maar eigenlijk is het vooral een kwestie van je spiergeheugen trainen door steeds dezelfde beweging te maken. Die topdarters doen het zo vaak, dat ze met een blinddoek de pijl heel dicht bij de triple twintig kunnen gooien", lacht hij. "Wout Weghorst (de spits van Ajax, red.) kon wel even naar het WK. Hij stuurde me nog een bericht toen hij er was. Sommige mensen vinden Wout een beetje een aparte gozer, maar ja, dat ben ik misschien ook. Hij heeft vooral een goed karakter en kan iets beter darten dan ik", besluit Hartman over de Oranje-international.