'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
Hartman krijgt duidelijk advies: "Hij moet het niet doen"

Max
bron: ESPN
Quilindschy Hartman bij Oranje
Quilindschy Hartman bij Oranje Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez adviseert Quilindschy Hartman niet de overstap naar Ajax te maken. De voormalig Feyenoorder zou serieus in beeld zijn bij de Amsterdamse club. 

Hartman speelde jarenlang bij Feyenoord, maar verliet de club vorig seizoen op een vervelende manier. Nu is Ajax in gesprek met Burnley over de komst van de linksback, die er naar verluidt wel oren naar heeft. Het zou een zeer gevoelige overstap zijn. "Het ligt bij supporters heel gevoelig. Ik vind dat het moet kunnen", reageert Willem Vissers in Voetbalpraat van ESPN. "Kijk, Quinten Timber heeft vroeger ook bij Ajax gespeeld."

Jeroen Elshoff vreest dat een eventuele transfer naar Ajax vervelende gevolgen kan hebben. "Je kan de impact op de persoon Hartman niet onderschatten als dit gaat gebeuren", aldus de verslaggever. "Dat hebben we in het verleden ook bij Steven Berghuis gezien. Je kan wel zeggen dat het niet uit moet maken, maar het maakt helaas wel uit. Het heeft impact op alles: je vrienden die misschien nog in Rotterdam wonen, je familie."  

Perez heeft een duidelijk advies voor de Oranje-international. "Niet doen. Het is belachelijk, spelers mogen echt doen en laten wat ze willen, maar hij moet het niet doen", oordeelt de voormalig profvoetballer. "Hij moet een andere club zoeken."

