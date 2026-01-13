Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Hartman lijkt na afketsen Ajax-transfer op weg naar Turkije'

Arthur
bron: Foot Mercato
Quilindschy Hartman
Quilindschy Hartman Foto: © Pro Shots

Besiktas voert intensieve gesprekken met Quilindschy Hartman, meldt transferjournalist Santi Aouna van Foot Mercato. Eerder werd Hartman in verband gebracht met Ajax, maar tot een transfer kwam het niet. Het is nog niet duidelijk of de Turkse club de 24-jarige linksback van Burnley wil huren of definitief overnemen. Hartman ligt bij de Engelse club nog vast tot medio 2029.

Volgens Transfermarkt wordt Hartman momenteel geschat op een waarde van 18 miljoen euro. Eerder deze transferperiode werd de vijfvoudig Oranje-international ook gelinkt aan Ajax. Bij Besiktas kan Hartman herenigd worden met Orkun Kökçü, zijn voormalige teamgenoot uit zowel de jeugdopleiding als de hoofdmacht van Feyenoord. De club uit Istanbul staat momenteel op een teleurstellende vijfde plek in de Süper Lig. De leiding is bereid flink te investeren om de positie te verbeteren.

Hartman staat deze winter voor een belangrijke beslissing. De vleugelverdediger wil met Nederland naar het WK, maar is bij Burnley plotseling op een zijspoor beland. Tot nu toe kwam hij zestien keer in actie voor The Clarets en gaf hij vier assists in de Premier League.

Cedric Hatenboer krijgt rood tegen Ajax

Cedric Hatenboer weet zijn schorsing na rode kaart tegen Ajax

0
Mike Verweij

Mike Verweij over Ajacied: "Valentijn vindt hem helemaal niks"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
