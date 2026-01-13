'Hartman lijkt na afketsen Ajax-transfer op weg naar Turkije'

Besiktas voert intensieve gesprekken met Quilindschy Hartman, meldt transferjournalist Santi Aouna van Foot Mercato . Eerder werd Hartman in verband gebracht met Ajax, maar tot een transfer kwam het niet. Het is nog niet duidelijk of de Turkse club de 24-jarige linksback van Burnley wil huren of definitief overnemen. Hartman ligt bij de Engelse club nog vast tot medio 2029.

Volgens Transfermarkt wordt Hartman momenteel geschat op een waarde van 18 miljoen euro. Eerder deze transferperiode werd de vijfvoudig Oranje-international ook gelinkt aan Ajax. Bij Besiktas kan Hartman herenigd worden met Orkun Kökçü, zijn voormalige teamgenoot uit zowel de jeugdopleiding als de hoofdmacht van Feyenoord. De club uit Istanbul staat momenteel op een teleurstellende vijfde plek in de Süper Lig. De leiding is bereid flink te investeren om de positie te verbeteren.

Hartman staat deze winter voor een belangrijke beslissing. De vleugelverdediger wil met Nederland naar het WK, maar is bij Burnley plotseling op een zijspoor beland. Tot nu toe kwam hij zestien keer in actie voor The Clarets en gaf hij vier assists in de Premier League.