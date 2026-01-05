Kick-off
'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Quilindschy Hartman
Quilindschy Hartman Foto: © BSR Agency

Quilindschy Hartman heeft serieus overwogen om de overstap naar Ajax te maken. Dat bevestigt Mike Verweij van De Telegraaf na navraag bij de club, ondanks het recente statement van de linksback op social media. Volgens Ajax stond Hartman daadwerkelijk open voor een transfer naar Amsterdam en was de interesse van beide kanten concreet.

Mike Verweij gaat in de podcast Kick-off dieper in op de gang van zaken. "Ik heb het statement ook gezien, maar het klopt in ieder geval dat hij weg was bij zijn begeleiders van Forza", aldus de Ajax-watcher. "Bij Ajax hebben ze heel nadrukkelijk gevraagd: Weet je het wel zeker dat jij een overstap naar Amsterdam ziet zitten? Bij Ajax leefde door die transfer ook de vraag: Moet Hartman dit wel willen?"

Hoewel de deal uiteindelijk niet werd afgerond, zag Ajax de linksback nadrukkelijk als versterking. "Ajax zag het wel zitten. Ze vonden hem een type dat Ajax verder kon brengen. Ze zijn op zoek naar een linksback en hij is een potentiële international. Er werd duidelijk aangegeven dat hij naar Ajax wilde. Toen zijn ze gaan praten en plots werd de stekker eruit getrokken", legt Verweij uit.

Waarom de transfer uiteindelijk klapte, blijft onduidelijk. "Wat daar precies is gebeurd, kan ik alleen maar invullen. Dat is wel gevaarlijk, dat moet je niet doen. De druk op hem is zo groot geworden dat hij dacht: Ik ga liever ergens anders naartoe. Hij moet wel echt aan voetballen toe gaan komen."

Na het statement van Hartman zocht De Telegraaf opnieuw contact met Ajax om het verhaal te verifiëren. "Hartman is echt bij Ajax aangeboden", benadrukt Verweij. "Ik heb het na de verklaring van Hartman nog een keer gecheckt bij Ajax. Hij wilde echt naar Ajax."

