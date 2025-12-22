Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Hartverscheurende beelden: Jong Ajax en Verkuijl herdenken Elisa

Mark Verkuijl met het shirt voor Elisa, zijn overleden vriendin
Mark Verkuijl met het shirt voor Elisa, zijn overleden vriendin Foto: © Pro Shots

Jong Ajax en RKC Waalwijk hebben maandagavond stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Elisa, de vriendin van Mark Verkuijl. De 21-jarige vrouw kwam vorige week om het leven nadat zij tijdens het hardlopen werd aangereden door een auto.

Vlak voor de aftrap van het duel op De Toekomst legde Verkuijl een Ajax-shirt met de naam Elisa en rugnummer 21 op de middenstip. Vervolgens vormden de spelers van Jong Ajax een kring om een minuut stilte te houden. Beide teams speelden de wedstrijd met rouwbanden om.

Zowel de familie van Verkuijl als die van Elisa was aanwezig bij het eerbetoon. Het verlies heeft diepe indruk gemaakt binnen de selectie. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij konden meerdere spelers van Jong Ajax de afgelopen dagen niet trainen vanwege het verdriet. Eerder brachten leden van de staf, enkele spelers en directeur voetbalzaken Marijn Beuker al een bezoek aan Verkuijl om hun steun te betuigen.

Willem Weijs, trainer van Jong Ajax, gaf voorafgaand aan het duel bij ESPN aan dat Jong Ajax de wedstrijd zelfs niet wilde spelen, maar dat verzoek kon niet worden ingewilligd door de KNVB.

Spelers van Jong Ajax tijdens de minuut stilte voor Elisa
Spelers van Jong Ajax tijdens de minuut stilte voor Elisa Foto: © Pro Shots
