'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
"Toen Ajax kwam, wisten we dat het heel moeilijk zou worden"

Joram
bron: RSC Anderlecht
Besnik Hasi op de bank bij Anderlecht
Besnik Hasi op de bank bij Anderlecht Foto: © Pro Shots

Ajax nam deze zomer Kasper Dolberg over van Anderlecht. Eerder wist de Belgische club nog een bod van Celtic af te slaan, maar de miljoenen uit Amsterdam bleken uiteindelijk onweerstaanbaar. Voor trainer Besnik Hasi levert het vertrek van Dolberg nu wel een spitsenprobleem op.

"We hoopten dat Kasper hier zou blijven", zegt de coach op een persconferentie van Anderlecht. "Wij – en dan bedoel ik iedereen binnen de club – hoopten dat hij zou blijven, maar toen die interesse van Ajax kwam, wisten we dat het heel moeilijk zou zijn om hem hier te houden."

Hasi geeft aan dat het late vertrek van Dolberg een flinke tegenvaller was. "Ik had niet meer verwacht dat Kasper zou vertrekken. Gelukkig had de club al geanticipeerd op het vertrek van een aanvaller door Adriano Bertaccini aan te trekken. Alleen hebben we de pech dat hij een knieblessure opliep." Daardoor kampt Anderlecht nu met een spitsenprobleem. 

