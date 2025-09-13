Hasi: "Maar toen die interesse van Ajax kwam wisten we dat..."

Kasper Dolberg zal dit seizoen niet meer in actie komen voor RSC Anderlecht. De Deense spits heeft de Belgische topclub verlaten en is teruggekeerd naar Ajax, tot teleurstelling van trainer Besnik Hasi. De oefenmeester zag in Dolberg een belangrijke pion in de aanval van paars-wit en had hem graag langer willen behouden.

De terugkeer van Dolberg naar Amsterdam kwam niet geheel onverwacht, maar viel Hasi toch zwaar. "Wij en dan bedoel ik iedereen binnen de club hoopten dat hij zou blijven, maar toen die interesse van Ajax kwam, wisten we dat het heel moeilijk zou zijn om hem hier te houden", laat hij optekenen door Het Laatste Nieuws. Anderlecht had zich echter voorbereid op een mogelijk vertrek van de spits. "De club had al geanticipeerd op het vertrek van een aanvaller door Adriano Bertaccini aan te trekken, alleen hadden we de pech dat hij een knieblessure opliep."

Niet alleen het vertrek van Dolberg zorgde voor frustratie bij de oefenmeester. Ook het verlies van Keisuke Goto aan STVV was een domper. "Vroeg in de transferperiode zijn we ook Goto kwijtgeraakt aan STVV, omdat hij absoluut speelminuten wilde maken. We hebben nog geprobeerd om hem tot het einde van de window bij ons te houden, je kunt nooit voorspellen wie er nog vertrekt, maar daar had hij geen oren naar", aldus Hasi tegenover HLN.