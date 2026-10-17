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Hateboer: "Denk niet dat wij een directe concurrent zijn van Ajax"

Rik Engelbertink
Hans Hateboer
Hans Hateboer Foto: © Pro Shots

FC Groningen won haar afgelopen twee duels met ruime cijfers en heeft alle redenen om met vertrouwen naar het duel met Ajax toe te leven. Hans Hateboer heeft zin in het treffen met de Amsterdammers.

"Met het vertrouwen zit het goed. We hebben de laatste twee wedstrijden gewonnen en niet met de minste uitslagen", stelt Hateboer in gesprek met VoetbalPrimeur. "En volgens mij speelt FC Groningen in eigen huis altijd wel met vertrouwen."

"Als je met 1-5 in een uitwedstrijd wint, maakt het daarna niet uit tegen wie je speelt. Je houdt dat goede gevoel altijd wel vast", zegt Hateboer, die nu met zijn team moet spelen tegen een 'directe concurrent'. "Directe concurrent… we zitten nog vroeg in het seizoen. Ajax heeft een hele goede selectie en ik ben ervan overtuigd dat zij een heel goed seizoen gaan draaien. Ik denk niet dat wij een directe concurrent zijn."

"Het is in ieder geval een leuk potje en voor de ranglijst zijn dit belangrijke punten", zegt Hateboer, die weet dat Ajax alles op alles zal zetten om niet te verliezen. "Zij zijn nu ook extra gebrand, dus het heeft alle voorwaarden om een mooie wedstrijd te worden."

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