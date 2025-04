Hato aangepakt na flinke zeperd: "Daar kijken topclubs ook naar"

Ajax ging zondag met pijnlijke cijfers de boot in tegen FC Utrecht: 4-0. De verrassende uitslag is zondag logischerwijs ook thema aan tafel bij Studio Voetbal, waar allereerst de beelden van de 2-0 worden getoond. Bij die goal zag Hato er niet helemaal lekker uit in duel met Utrecht-aanvaller Miguel Rodríguez. "Het is een hele jonge jongen, hè?", zegt Van der Vaart in eerste instantie.

"Hij grijpt meteen in, maar moest gewoon twee of drie meter meelopen. Dit is jeugdigheid. Zo'n jongen mag weleens een fout maken. Ik vond die tweede eigenlijk erger", vervolgt de voormalig topmiddenvelder over de negentienjarige Hato, die bij de 3-0 wederom werd afgetroefd door Rodríguez. De Spanjaard dribbelde eerst naar rechts, om vervolgens tegenover Hato naar zijn linkerbeen te kappen en Ajax-keeper Matheus te verslaan.

"Daar kijken topclubs ook naar", denkt Van der Vaart. "Daardoor word je genomen of niet. Hij moet kort zitten. Dit was veel te makkelijk." Hato staat volgens The Daily Mail in de serieuze belangstelling van Chelsea, terwijl hij eerder ook al in verband werd gebracht met clubs als Arsenal, Liverpool en Real Madrid.