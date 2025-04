Hato als linksback: "Hij zag dat als mijn grootste verbeterpunt"

"Ik moet nu zeggen dat het wel goed voor me is geweest. Ik ben hier heel erg gegroeid", opent Hato in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Je komt als linksback vaker in de één-tegen-één-duels. In grotere ruimtes ook", zegt Hato, die oud-international Winston Bogarde als persoonlijke trainer heeft mogen gebruiken.



"Winston zag die duels als mijn grootste verbeterpunt. Daarin heb ik me zeker verbeterd. Ik denk dat mijn betrokkenheid in het spel, door meters te maken en mee te doen, echt is vergroot", vervolgt hij. "Daardoor zie ik me nu als centrale verdediger én linksback. Ik ben allrounder en dat is alleen maar goed voor later."

Dat hoorde Hato ook van Jurriën Timber die bij Ajax ook van alle markten thuis was en trots is op de ontwikkeling van Hato. "Hij vindt het best mooi dat hij elke positie kan bespelen. Als-ie maar speelt. Zo sta ik er inmiddels ook in", besluit hij.