Hato baalt ondanks jubileumduel: "Dat deed Eintracht heel goed"

Jorrel Hato tikte tegen Eintrach Frankfurt de 100 duels voor Ajax aan. Hato is 19 jaar geworden vandaag, maar zijn ontwikkeling is razendsnel gegaan en zijn naam is op vele lijstjes te vinden van topscouts.

"We hebben onszelf tekortgedaan, we hadden de kansen moeten benutten", zegt Hato in gesprek met NU.nl. "Het is een goede ploeg met veel intensiteit die in een hoog tempo speelt. Toch hadden we niet hoeven te verliezen."

Tijdens zijn jubileumduel zag Hato dat Ajax, zeker in de eerste helft, veel kansen tegen kreeg. "In de eerste helft verloren we de slag niet alleen op het middenveld", zegt Hato. "Inspelen en door bewegen, dat deed Eintracht heel goed, waardoor wij telkens te laat kwamen."

Vanwege het verlies wil Hato niet teveel stilstaan bij zijn bijzondere mijlpijl. Uiteraard was hij er wel van op de hoogte. "Ik word negentien en heb al honderd wedstrijden voor Ajax gespeeld, natuurlijk is dat mooi."