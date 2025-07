'Hato bereikt akkoord met Chelsea, Romano noemt transferbedrag'

Jorrel Hato heeft persoonlijk akkoord bereikt met Chelsea en intern bij Ajax laten weten dat hij wil vertrekken. Dat meldt Fabrizio Romano op X woensdagavond. Ook de onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea over een transfersom van veertig miljoen euro verlopen positief.

