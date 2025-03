Hato bereikt mooie mijlpaal: "Ik was er stiekem wel mee bezig"

Ruim twee jaar na zijn debuut staat de teller inmiddels op 101. "Natuurlijk was ik er stiekem wel mee bezig", vertelt hij in gesprek met de clubkanalan over het toetreden tot de 'Club van 100'. Sinds zijn debuut miste de negentienjarige verdediger amper wedstrijden. "Mijn geheim om fit te blijven? Ik probeer altijd hetzelfde te doen: goed herstellen na een wedstrijd en dan weer alles geven."

De mooiste wedstrijden van allemaal was de 2-1 zege op Feyenoord vorige maand. "Alles eromheen en de laatste minuut met de goal van Kenneth; het was perfect", blikt hij terug. "Dat is het lekkerste wat er is. Ik denk ook dat het een van mijn beste wedstrijden was. 2-1 winnen van je rivaal: er is niks mooiers. Het was perfect."