Hato bewierookt: "Met hem naast je is het wel gemakkelijker"

Rav van den Berg is erg te spreken over Jorrel Hato. De twee vormden de laatste twee duels met Jong Oranje het centrale duo.

Van den Berg staat graag naast de jonge Ajacied. "Hato is een geweldige speler. Ik zal niet zeggen dat het gemakkelijk is om naast hem te staan, want gemakkelijk is het nooit, maar met een speler als Hato naast je is het wel gemakkelijker om erin te komen", vertelt hij aan de Telegraaf. "Die heeft al zoveel ervaring, alhoewel hij ook nog gewoon een jonge speler is."

Woensdagavond speelt Jong Oranje de halve finale van het EK tegen Engeland. "We missen drie heel belangrijke jongens (Devyne Rensch, Ruben van Bommel en Kenneth Taylor zijn geschorst, red.), maar als selectie zijn we één team", verzekert Van den Berg. "Ik ben er ook vanaf de bank ingekomen en heb van waarde kunnen zijn voor het team. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook voor de andere jongens gaat gelden die er nu in gaan komen.”