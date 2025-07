Hato-vertrek aanstaande: "Deal bevindt zich in de laatste fase"

Transferexpert Fabrizio Romano meldt dinsdagochtend dat de transfer bijna een feit is. "Chelsea en Ajax zijn maandag in gesprek gegaan over Jorrel Hato", begint de Italiaan op X. "De deal bevindt zich in de laatste fase."

"Hato staat klaar om een langetermijncontract bij Chelsea te tekenen, waarbij de twee clubs bijna een akkoord hebben bereikt", aldus Fabrizio Romano. De verdediger van Ajax wil dolgraag naar Chelsea. In Londen ligt een meerjarig contract klaar voor Hato.