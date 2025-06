Hato blikt terug: "Op school was ik ook niet de liefste jongen"

Vroeger was Hato geen lieverdje, zo onthult hij in de nieuwe Ajax-documentaire Jorrel Hato: leider in de luwte. “Op school was ik ook niet de liefste jongen. Ik was gewoon een vervelende jongen. Vechten, veel vechten. Dat was meestal het probleem bij mij", blikt hij terug. "Ik was een slimme jongen, maar vechten was een probleem.”

De verdediger was wel bezeten van voetbal, maar zijn ouders waren iets minder enthousiast. "Ze vonden niet per se dat ik het moest halen als profvoetballer. Het was meer van: als je je niet gedraagt op school, dan ga je van voetbal af. Zo was het een beetje", herinnert hij. "Dus ik werd totaal niet gepusht in het voetbal. Eerlijk gezegd wisten ik en mijn ouders toen niet het verschil tussen de profclub en de amateurclub."