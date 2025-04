Hato blikt terug: "Twee missers, maar verder prima gespeeld"

Jorrel Hato kende een wisselvallige avond in het shirt van Oranje tegen Spanje. Ondanks een rode kaart en zijn betrokkenheid bij een tegendoelpunt, hield de jonge Ajacied een positief gevoel over aan zijn optreden, zo vertelt hij aan Voetbal International .

Tegen Spanje trof Hato een bijzondere tegenstander: Lamine Yamal. "Dat was wel echt leuk en mooi," blikt Hato terug. "Hij is eigenlijk net als ik nog een jonge jongen, maar hij is op dit moment misschien wel de beste speler ter wereld op die positie. Dus dat vond ik wel mooi om daar tegenover te staan. Als je bij het Nederlands elftal in de basis staat en je mag meteen tegen het beste team van Europa, dan wil je jezelf graag laten zien."

Hato moest tien minuten voor tijd met rood het veld verlaten en had eerder ook een aandeel bij de openingsgoal van Spanje. Toch blijft hij nuchter over zijn eigen prestatie. "Het eerste waar je aan denkt, als je terugkijkt, zijn natuurlijk die twee momenten dat het misging," geeft hij toe. "Maar los van die twee momenten heb ik wel een prima wedstrijd gespeeld, dat deed me ook wel goed."