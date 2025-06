Hato denkt tijdens EK terug aan Ajax-duel: "Verdiend gewonnen"

Jorrel Hato dacht tijdens de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Portugal even terug aan het duel van Ajax tegen Union Sint-Gillis. In beide duels zag hij een ploeggenoot na twintig minuten een rode kaart krijgen. Nu was het Ruben van Bommel, toen Davy Klaassen.

"Ik heb aan die wedstrijd gedacht, omdat we toen ook na twintig minuten al rood kregen. Dan weet je dat het weer lang verdedigen wordt maar ook dat je een kansje of twee krijgt. Die hebben we gehad en we hebben verdiend gewonnen", vertelt Hato na de 1-0 zege op Jong Portugal in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De verdediger was blij met de zege in de kwartfinale, maar ook met zijn eigen optreden.

"Dit was mijn beste wedstrijd dit EK. Misschien moest ik wel in het toernooi groeien. Nu voel ik me fysiek en mentaal beter. En tegen Portugal hoef je je ook niet te motiveren", aldus Hato. "Portugal had weliswaar een man meer, maar speelde niet met vertrouwen. Dat gaf ons een boost. We gaven heel weinig weg."