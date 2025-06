Hato dringt niet aan op vertrek: "Voel mij gewoon thuis hier"

Jorrel Hato is gelukkig bij Ajax. De verdediger staat in de belangstelling van enkele topclubs uit het buitenland, maar lijkt zelf niet aan te dringen op een vertrek. Hij voelt zich thuis bij Ajax.

"Het slimste is om het per seizoen te bekijken. Dat doe ik ook", vertelt Hato over zijn toekomstplannen in een documentaire van Ajax TV die te zien is op Ajax.nl. "Natuurlijk wil je uiteindelijk wel dingen bereiken. De Champions League, een WK, een EK. Ik heb nog alle tijd. Ik heb niet zoiets van: ik moet per se over twee jaar de Champions League winnen. Mijn ultieme voetbaldroom? Dat is wel het winnen van een WK. Daar wil je bij zijn als het gebeurt."

"In de Nederlandse competitie moet je tegen de grote clubs laten zien hoe goed je bent", gaat hij verder. "Uiteindelijk moet ik de dingen die ik al goed kan door blijven ontwikkelen, zodat het top wordt. Hoe ik mijn tijd bij Ajax omschrijf? Ajax is thuis voor mij. Ik voel me gewoon thuis hier", aldus Hato.