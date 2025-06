Hato geeft toe: "Dat voel je aan het einde van de competitie al"

Het seizoen met Ajax zit er al even op, maar Hato begint deze week met Jong Oranje aan het EK O21. "Ik heb natuurlijk wel heel wat wedstrijden achter de rug, maar het zit nog wel goed. Ik ben niet zo topfit als aan het begin van het seizoen, maar ik heb nog wel ruimte om het EK te spelen", vertelt de negentienjarige linksback aan Ziggo Sport.

Hato merkte de laatste weken al dat het lange seizoen langzaam zijn tol begint te eisen. "Dat voel je aan het einde van het seizoen in de competitie al, dat het al wat minder is dan normaal. Zowel lichamelijk als mentaal", legt hij uit. "Maar ik kan me nog wel opladen voor het EK, hoor. Hato kwam afgelopen seizoen in vijftig officiële wedstrijden 4.185 minuten in actie voor Ajax.