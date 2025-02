Hato eerlijk: "Ging voor de overtreding, dan kon ik lekker liggen"

"Ik heb wel echt alles gegeven. Bij een sprint schoot het er bij beide kuiten in", vertelt Hato in gesprek met Ziggo Sport. "Toen kon ik nog wel redelijk goed opstaan. In de tweede helft van de verlenging moest ik springen in de zestien en daarna ging het gewoon niet meer."

"Ze zeiden: "ga maar ergens op een andere positie staan waar je wat minder hoeft te doen." Dus ging ik een beetje voorin staan", aldus de mandekker, die er in de verlenging nog wel een imponerende sprint uit haalde. "Bij de sprint gaf ik alles wat ik nog had. Ik ging maar voor de overtreding, dan kon ik even lekker liggen."

Ondanks al zijn inspanningen verwacht Hato er zondag weer te staan tegen Go Ahead Eagles. "Ik ga er wel vanuit dat ik zondag weer kan spelen. Even herstellen, goed slapen en goed eten en dan hoop ik dat het goedkomt."