Hato even terug bij Ajax: "Natuurlijk was het niet makkelijk"

Hato maakte eerder deze zomer een transfer naar Chelsea en nam zondag officieel afscheid van zijn oude club. "Het doet me goed om weer even hier te zijn. De afgelopen weken waren druk, soms ook wat chaotisch, maar uiteindelijk vooral heel mooi", vertelt de verdediger aan Ajax TV. "Voor mij is dit een prachtige stap: naar de Premier League, naar Chelsea, en daar ben ik trots op."

Dat betekende wel dat Hato afscheid moet nemen van Ajax. "Natuurlijk was het niet makkelijk om Ajax achter me te laten. Ik heb er zeven jaar gespeeld, vanaf dat ik twaalf was. Ik voelde me hier meteen thuis, dus het was een moeilijke beslissing", geeft hij toe. "Mijn oud-teamgenoten waren trots en blij voor me, al probeerden sommigen me nog wel een beetje over te halen om te blijven."