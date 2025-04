Hato gelinkt aan topclubs: "We zien wel wat er dan gebeurt"

Jorrel Hato wordt regelmatig gelinkt aan een transfer naar een Europese topclub. De jonge verdediger van Ajax is er naar eigen zeggen nog niet mee bezig.

Hato is pas negentien, maar heeft al meer dan honderd officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax achter zijn naam staan. De linkspoot maakt indruk en wordt steeds vaker gelinkt aan clubs als Liverpool en Arsenal. "Wat er van de zomer gebeurt, zien we dan wel", reageert hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Voelt de verdediger, die onder Francesco Farioli linksachter staat, zich al klaar voor een transfer naar een Europese grootmacht? "Het zit ik niet in mijn hoofd", verzekert hij, "al heb ik me denk ik Europees met Ajax en ook met het Nederlands elftal, wel laten zien in grote wedstrijden."