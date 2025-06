Hato haakt in op transfergeruchten: "Wat erna gebeurt zie ik wel"

Jorrel Hato speelt momenteel op het EK Onder en stelde in gesprek na de gewonnen wedstrijd tegen Jong Portugal dat hij helemaal niet bezig is met een transfer. Voor Hato is er momenteel maar één doel: het EK winnen met Jong Oranje.

Daar is de Ajax-verdediger aardig mee op weg. Hij won zaterdagmiddag tegen Jong Portugal, ondanks dat Jong Oranje in de eerste helft al met 10 man kwam te staan. De gedachten van Hato gingen meteen naar Europa League-duel tussen Ajax en Union Sint-Gillis, toen Davy Klaassen al vroeg rood kreeg. "Ik heb aan die wedstrijd gedacht, omdat we toen ook na twintig minuten al rood kregen. Dan weet je dat het weer lang verdedigen wordt maar ook dat je een kansje of twee krijgt. Die hebben we gehad en we hebben verdiend gewonnen."

Ook haakt hij nog in op de transfergeruchten die rond hem heen hangen, maar naar eigen zeggen is hij er totaal niet mee bezig. "Wat erna gebeurt zie ik wel", wordt hij geciteerd door De Telegraaf. De gedachte dat topclubs het EK in Slowakije ook volgen, geeft Hato ook geen extra motivatie. "Ik word het meest gemotiveerd door mijn ploeggenoten. We hebben een goed team, allemaal goede jongens. Als je ziet hoe we deze wedstrijd voor elkaar hebben gewerkt en ook al tegen Oekraïne, dan haal ik daar mijn energie en motivatie uit. Het gaat mij hier om één ding: het EK winnen."