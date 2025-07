Hato kan vertrekken: "Ja, die club heeft zich bij Ajax gemeld"

Jorrel Hato staat in de serieuze belangstelling van Chelsea, bevestigt zaakwaarnemer Humpry Nijman op de website van de Telegraaf . Transfergoeroe Fabrizio Romano bracht het gerucht over de talentvolle Ajax-verdediger woensdagmiddag als eerste naar buiten.

"Ja, de club heeft zich bij Ajax gemeld. Het enige dat ik nog kan zeggen, is dat Jorrel nu in gesprek gaat met Chelsea", vertelt de belangenbehartiger. Hato heeft op dit moment een marktwaarde van 35 miljoen euro en was afgelopen seizoen één van de sterkhouders bij de club uit Amsterdam. Hij deed ook met Jong Oranje mee aan het EK in Slowakije en speelde toen tegen leeftijdsgenoten uit Engeland.

Volgens clubwatcher Mike Verweij is de Engelse topclub al veel langer geïnteresseerd in Hato. "De interesse van de Londenaren dateert niet van vandaag of gisteren, maar sluimert al maanden", schrijft hij. "In december werd zelfs al een eerste poging gedaan om Hato in Amsterdam los te weken. De wereldkampioen clubteams had echter met de regels van Financial Fair Play te maken en moest eerst spelers verkopen om concrete stappen te kunnen zetten. Dat is inmiddels dus gebeurd", constateert Verweij.