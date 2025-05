Hato kijkt uit naar volgend seizoen: "Dat is nieuw voor mij"

Hato werd maandagavond tijdens de Eredivisie Awards verkozen tot Talent van het Jaar. "Ik heb een goed seizoen gedraaid op een andere positie. Ik heb me daar goed ontwikkeld", vertelde hij voor de show aan Voetbal International. "Ik kan terugkijken op een mooi seizoen." Francesco Farioli gebruikte de jonge verdediger vooral als linksback.

Of de Oranje-international volgend seizoen ook linksback zal staan, weet hij nog niet. "We gaan het zien, we krijgen een nieuwe trainer. Ik heb me nu op beide posities laten zien en kan op beide posities uit de voeten. Nu moet ik me doorontwikkelen", laat hij weten. Hato kijkt in ieder geval uit naar het nieuwe seizoen. "We hebben de Champions League gehaald, dat is nieuw voor mij. Ik kan me nu meten met de beste. Dat is een mooi podium."