Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"

Jorrel Hato speelt nu al acht maanden bij Chelsea. De verdediger kende een lastige start, maar krijgt de laatste tijd steeds meer speeltijd bij de Blues. VoetbalPrimeur sprak met Caleb Sage van The Chelsea Chronicle over de prestaties van de oud-Ajax-speler op Stamford Bridge.

Het perspectief van Hato veranderde volledig na de komst van Liam Rosenior als nieuwe trainer, die Enzo Maresca opvolgde in Londen. Sinds Rosenior’s aantreden kwam Hato in elke competitiewedstrijd in actie. "Rosenior heeft zich zeer lovend uitgelaten over Hato", begint Sage. "Hij hoefde niet echt uit te leggen waarom hij hem liet spelen, aangezien Cucurella een paar wedstrijden heeft gemist vanwege blessures en schorsingen. Hij was de logische vervanger van Cucurella."

Volgens Sage is Hato flink opgeleefd onder de nieuwe manager. "Hij speelt de laatste tijd zeer solide en begint echt in de smaak te vallen bij de Chelsea-fans. Ze beginnen te zien hoe technisch vaardig hij is. Zijn voetenwerk is bijzonder goed voor een verdediger, maar dat is te verwachten van een speler uit de Ajax-academie."

Op mentaal vlak kan Hato zich nog verbeteren, vindt de journalist. "Onder Maresca zag hij er soms behoorlijk nerveus en paniekerig uit. In dat opzicht zou ik, als jonge speler, zeggen: beter reageren op tegenslagen tijdens een wedstrijd. Dat is waar hij en dit Chelsea-team in het algemeen in kunnen verbeteren", aldus Caleb Sage.