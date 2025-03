Hato krijgt bijval: "Er wordt iets te negatief over hem gedaan"

Hato ging in de fout bij de eerste Spaanse goal en pakte later in de wedstrijd rood. "Ik vind dat er iets te negatief over Hato wordt gedaan. Natuurlijk maakt hij twee grote fouten en kijken de topclubs daarnaar, maar zo’n jongen maakt in de achtste minuut zo’n ketser en er zijn jonge spelers voor minder in elkaar gestort en vroegtijdig gewisseld. Hij herpakte zich geweldig", oordeelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Daar kijken topclubs ook naar."

Valentijn Driessen is een stuk strenger voor de negentienjarige linksback. "Hato is natuurlijk medeverantwoordelijk voor de uitschakeling door die momenten, waardoor het 2-2 werd op het allerlaatste moment. Hij stond toen niet meer op het veld, maar die rode kaart is een misser geweest. Die had hij nooit mogen oplopen", besluit de journalist.